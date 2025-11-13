ಇದೇ ನೋಡಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ನಗದು ರಹಿತ ದೇಶ? ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್‌- ನೋಟ್‌ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ

Cashless country in the World : ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ನಗದು ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ದೇಶ ನಗದು ಬಳಕೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೂರವಾಗಿದೆ.. ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳವರೆಗೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸಿದೆ. ನಗದು ರಹಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯತ್ತ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯು ಜನರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ, ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.
ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಡನ್ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ನಗದು ರಹಿತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ನಗದು ರಹಿತ ದೇಶವಾದ ಸ್ವೀಡನ್ ನಗದು ಅಥವಾ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ 1% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಳಸಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಡನ್ನರು ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಪಿಂಗ್, ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 2023 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಸ್ವೀಡನ್ನಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಪಾಲು 1% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು 2010 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40% ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಇದು ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿನ ನಾಟಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. 2000 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸ್ವೀಡಿಷ್ ನಾಗರಿಕರು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡರು, ಇದು ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನೋಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಯಿತು..
ಸ್ವೀಡನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಮತ್ತು 2012 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾವತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ವಿಶ್, 8 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 75% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಸ್ವೀಡನ್ನ 50% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಟಿಎಂಗಳು ಸಹ ಕುಸಿತದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿವೆ, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು "ನಗದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿವೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, 65 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 95% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವೀಡನ್ನರು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ.