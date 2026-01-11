ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಖಾರದ ಚಿಲ್ಲಿ..! ನಾಲಿಗೆಗೆ ಟಚ್‌ ಆದ್ರೆ ಮುಗೀತು..

Hottest Chilli in the world : ನಾನು ತುಂಬಾ ಖಾರದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ.. ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಖಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಅದು ಭಾರತೀಯ, ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಅಥವಾ ಥಾಯ್ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಾಗಿರಲಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡಿಮೆ ಖಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅವುಗಳ ಖಾರದಿಂದಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎಂದರೆ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಭೂತ್ ಜೊಲೋಕಿಯಾ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿರುವ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಖಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಖಾರವನ್ನು ಸ್ಕೋವಿಲ್ಲೆ ಹೀಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ (SHU) ಎಂಬ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಪಕವನ್ನು 1912 ರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಔಷಧಿಕಾರ ವಿಲ್ಬರ್ ಸ್ಕೋವಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. SHU ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಖಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
SHU ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಖಾರದ ಮೆಣಸು ಪೆಪ್ಪರ್ X. ಇದನ್ನು 2023 ರಲ್ಲಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸುಮಾರು 2.69 ಮಿಲಿಯನ್ SHU ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತುಂಬಾ ಖಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೆಣಸನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಸ್ಗಳು, ಸಾರಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೇಪರ್ ಎಕ್ಸ್ ಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಕೆರೊಲಿನಾ ರೀಪರ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರ SHU ಸುಮಾರು 22 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಭೂತ್ ಜೊಲೋಕಿಯಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಾಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ SHU ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ, ನಾವು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಭೂತ್ ಜೊಲೋಕಿಯಾ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಪೆಪ್ಪರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆರೊಲಿನಾ ರೀಪರ್ ನಂತಹ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ವಾಂತಿ, ವಾಕರಿಕೆ, ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೆ ಹಾನಿ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮುಂತಾದ ಗಂಭೀರ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರು ಅಂತಹ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.