ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಅಲ್ಲ.. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

Most Consumed Meat: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಹಂದಿ ಮಾಂಸವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲ್ಪಡುವ ಮಾಂಸ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನದು. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಮಾಂಸದ ಬಳಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವ ಮಾಂಸವಾದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಂಸವು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಚೀನಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಂತಹ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಾತುಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ರುಚಿ ಕೋಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮಾಂಸವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಪಾನ್, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯಂತಹ ಕೆಲವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಲದ ಮಾಂಸವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಮಾಂಸವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
