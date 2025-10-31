English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಅಲ್ಲ.. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಅಲ್ಲ.. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

Most Consumed Meat: ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?
1 /9

Most Consumed Meat: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

2 /9

ಹಂದಿ ಮಾಂಸವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲ್ಪಡುವ ಮಾಂಸ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನದು. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಮಾಂಸದ ಬಳಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.  

3 /9

ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವ ಮಾಂಸವಾದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.  

4 /9

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಂಸವು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

5 /9

ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ.  

6 /9

ಚೀನಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಂತಹ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಾತುಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ರುಚಿ ಕೋಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ.  

7 /9

ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮಾಂಸವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಪಾನ್, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.  

8 /9

ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯಂತಹ ಕೆಲವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಲದ ಮಾಂಸವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಮಾಂಸವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

9 /9

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)  

Which Animal Meat World Eat The Most World Favorite Meat Most Consumed Meat In The World Global Meat Consumption Popular Meat Worldwide Top Meat Eaten Globally Duniya Ka Pasandida Meat World Most Eaten Meat Meat Consumption Statistics Most Popular Non Veg Food Kis Janwar Ka Maans Zyda Khathi Hai Duniya Duniya Kaunsa Meat Adhik Khati Hai Meat Meat Consumption Data Of Worlds ಮಾಂಸ ಪ್ರಪಂಚದ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾಂಸ

Next Gallery

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ: ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ