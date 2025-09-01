English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದೇಹದ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಬೆವರುವುದಿಲ್ಲ! ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ..

No sweat on this part: ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ದೇಹದಿಂದ ಬೆವರು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಿದ್ದು, ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಬೆವರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಯಾವ ಭಾಗ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಬೆವರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸದ ಒಂದು ಭಾಗವಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.  

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಬಿಸಿಯಾದಾಗ, ನಾವು ಬೆವರು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬೆವರು ಆವಿಯಾದ ನಂತರ, ನಾವು ಕೂಲ್‌ ಆಗುತ್ತೇವೆ..   

ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಬೆವರು ಗ್ರಂಥಿಗಳಿವೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಬೆವರು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.  

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗವು ಎಂದಿಗೂ ಬೆವರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಬೆವರು ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.  

ಆ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಮೃದುವಾದ, ನಯವಾದ, ಸುಂದರವಾದ ತುಟಿಗಳು. ಹೌದು.. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆವರದ ಏಕೈಕ ಭಾಗವೆಂದರೆ ತುಟಿಗಳು.. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶವಾಗಿದ್ದರೂ ಬೆವರುವುದಿಲ್ಲ.  

ತುಟಿಗಳು ಬೆವರು ಬರದಿರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಶೀತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಟಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಒಡೆದು ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತವೆ.   

