ಕೋಳಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ

ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಏಕೆಂದರೆ ಶಿಶುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವವರು ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕೋಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಕೋಳಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೋಳಿ ಒಂದು ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯೂ ಆಗಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲವೇ? ಆ ದೇಶ ಯಾವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯೂ ಇದೆ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಹುಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನವಿಲು.
ಒಂದು ದೇಶವು ಕೋಳಿಯನ್ನು ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕೋಳಿಯೇ? ಅಥವಾ ಬೇರೆಯೇ ಎಂದು ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕೋಳಿಯನ್ನು ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದು ಬೇರಾವ ದೇಶವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ದೇಶ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಸಿಲೋನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಚಿಕನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 35 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ತೂಕ 600 ಗ್ರಾಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು.
ಇನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಗ್ಯಾಲಿಕ್ ರೂಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕೋಕ್ ಗೌಲೋಯಿಸ್ (ಗ್ಯಾಲಿಕ್ ರೂಸ್ಟರ್) ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಧ್ವಜಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.