ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್, ಬ್ರಾಡ್ಮನ್, ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾರಾ ಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಆ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಲಾರಾ ನಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಸಹ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ.ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಆ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಹೌದು, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಆಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು.ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಬಲ್ಲ.ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಅಲಿಸ್ಟರ್ ಕುಕ್ ಸತತ 159 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಮಾಜಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಲಸ್ಟೈರ್ ಕುಕ್. ಅಲಸ್ಟೈರ್ ಕುಕ್ ಸತತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು (159) ಆಡಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇ 11, 2006 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2018 ರವರೆಗೆ, ಅಲಸ್ಟೈರ್ ಕುಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಸತತ 159 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲಸ್ಟೇರ್ ಕುಕ್ ನಂತರ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಲನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ಬಾರ್ಡರ್ ಮಾರ್ಚ್ 10, 1979 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 25, 1994 ರವರೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಸತತ 153 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಕ್ ವಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಸತತ 107 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ದಂತಕಥೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಜನವರಿ 23, 1975 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 3, 1987 ರವರೆಗೆ ಭಾರತ ಪರ ಸತತ 106 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ
ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಯಾನ್ ಲಾರಾ ಅವರಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಸತತ 100 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿಲ್ಲ. ಅಲಸ್ಟೈರ್ ಕುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ, ಅಲಸ್ಟೈರ್ ಕುಕ್ 161 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 45.35 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 12,472 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಸ್ಟೈರ್ ಕುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 33 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 57 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಸ್ಟೈರ್ ಕುಕ್ ಒಮ್ಮೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 15,921 ರನ್ಗಳ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ 161 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.