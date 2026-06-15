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EPFO Pension ಅರ್ಜಿಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ಳೋದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

Written ByYashaswini V
Published: Jun 15, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:11 PM IST

EPFO Pension: ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ದೂರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

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ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮ

ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಬದುಕನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಯು ದುಡಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ವೇತನದ 12% ಅನ್ನು ಇಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗದಾತರೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಉಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (EPS-95) ಸಹ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.   

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ಇಪಿಎಸ್‌ ಪಿಂಚಣಿ

ಇಪಿಎಫ್‌ ನಿಧಿಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ನೌಕರರ ಕೈಸೇರುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇಪಿಎಸ್‌ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು  ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.   

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ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ..

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ಅಪೂರ್ಣ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

ಪಿಂಚಣಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು, ಸೇವಾ ಅವಧಿ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಇತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಇಂತಹ ಕ್ಲೈಮ್‌ ಅನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು.   

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ದಾಖಲೆಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದಿರುವುದು

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಪಿಂಚಣಿ ಕ್ಲೇಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು

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ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವು ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯ ಪುರಾವೆ ಮತ್ತು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. 

Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

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EPFO pension
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