ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಭಾರತದ 10ನೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಗಮನಾರ್ಹ ಕವಿ ಮತ್ತು ಲೇಖಕರಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದ ಅವರು 2015ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವವಾದ ಭಾರತ ರತ್ನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ, ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಗೋರೆ ಲಾಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿಯವರ ಪುತ್ರ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ವಾಜಪೇಯಿಯವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
1940ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ, ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಕಾನ್ಪುರದ ಡಿಎವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅವರ ವಿವಾಹವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ, ವಾಜಪೇಯಿ ಭಯಗೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಗೋರೆ ಲಾಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿಯವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು.
ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ವಾಜಪೇಯಿಯವರ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಟಲ್ಜೀ ತ್ರಿಪಾಠಿಯವರ ಮನೆಯ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಾವು ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಟ್ಟಿದರೆ, ತ್ರಿಪಾಠಿಯವರು ಅಗತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಗೋರೆ ಲಾಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿಯವರು ವಾಜಪೇಯಿಯವರನ್ನು ವಿವಾಹದಿಂದ ಏಕೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅವರು, “ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು.ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ವಿವಾಹವಾಗದಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕೌಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಬಿ.ಎನ್. ಕೌಲ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ನಮಿತಾ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ದತ್ತು ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಾಕಿದರು. ಅವರ ದತ್ತು ಪುತ್ರಿಯೇ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.