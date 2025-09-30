ಸಮಂತಾ - ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ! ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ

Samantha Prabhas : ದಕ್ಷಿಣ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್- ಸಮಂತಾ ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಇದು ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ 1 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಮಂತಾ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ತೆಲುಗು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ..
ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ಸಮಂತಾ, 'ಏ ಮಾಯಾ ಚೆಸಾವೆ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಸರಣಿ ಹಿಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆಯೂ ನಟಿಸಿದರು.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಮತ್ತು ಎನ್ಟಿಆರ್ರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ, ನಂತರ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ನಾನಿ ಅವರಂತಹ ಟೈಯರ್ -2 ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರ ಎದುರು ನಟಿಸಿರುವ ಸಮಂತಾ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಏಕೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಆರು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ಕೇವಲ 5.2 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಎಂಬ ಮಾತು. ಹೌದು.. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮನಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಮಂತಾ ಅವರ ಎತ್ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸದಿರಲು ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜೋಡಿಯನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಲು ಬಯಸುವ ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ಯ.