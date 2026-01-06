ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾವು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಚಳಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಿಗೂಢ ಕಾರಣವಿದೆ

King Cobra facts : ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ.. ಎಂದಾದರೂ ನೀವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ..? ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ..? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಬೇಸಿಗೆಯಾಗಿರಲಿ, ಮಳೆಗಾಲವಾಗಲಿ, ಮನೆಯ ಸುತ್ತ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ನೀರು ಅವುಗಳ ಬಿಲಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ, ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಲು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತವೆ.. ಆದರೆ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಹಾವುಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಾಯವಾಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ.. ಏಕೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆಯಾದರು ನೀವು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?
ಚಳಿಗಾಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಚಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಬಿಲದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಹಾವುಗಳ 'ನಿಗೂಢ' ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿದ್ರೆಯ ವಿಧಾನ ಬಹುಷಃ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಈ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವುಗಳು ಶೀತರಕ್ತದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಇದರರ್ಥ ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೊರಗೆ ತಣ್ಣಗಾದಾಗ, ಅವುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ರಕ್ತವು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರಳ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಶೀತವು ಹಾವುಗಳ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ದೇಹವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವು ಚಲನರಹಿತವಾಗುವುದರಿಂದ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಈ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕಠಿಣ ಚಳಿಗಾಲದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹಾವುಗಳು 'ಶಿಶಿರ ನಿದ್ರೆ'ಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಕರಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ, ಹಾವುಗಳು ಸಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತವೆ. ಅವು ಮನೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವೆ (ಧಾನ್ಯದ ರಾಶಿ), ಮರದ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಗುಹೆಯಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾವುಗಳು 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 16 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಮಾಣವು 20 ರಿಂದ 22 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಹಾವುಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಚಲಿಸದೆ ಮಲಗಬಹುದು.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಂದ ಆಹಾರದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವುಗಳು ನಡೆದಾಡುವುದನ್ನೂ ಸಹ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಶೀತ ಹವಾಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಹವಾಮಾನವು ಬೆಚ್ಚಗಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ.