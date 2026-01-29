Intresting facts : ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಟೀ-ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಹಲವರಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ತಿಂಡಿ. ಅಂದಹಾಗೆ, ನೀವು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ..? ಆದರೆ ಅವು ಏಕೆ ಇವೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ..? ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಲವು ಬಗೆಯ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅವು ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿಗಳು, ಆಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನೀವು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಕೆಲವು ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಇತರರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ.
ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಈ ರಂಧ್ರಗಳು ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆ. ಈ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಡಾಕಿಂಗ್ ರಂಧ್ರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಉಗಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಹೊರಬರಲು ಈ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಸಮವಾಗಿ ಬೇಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ಬಹುಶಃ ಈ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಸಿಹಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಿಹಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಲೇಪನವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.