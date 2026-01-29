English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಕೆಲವು ಬಿಸ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳು ಏಕೆ ಇರುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಡಿಸೈನ್‌ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ

Intresting facts : ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಸ್ಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಟೀ-ಬಿಸ್ಕೆಟ್‌ ಹಲವರಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ತಿಂಡಿ. ಅಂದಹಾಗೆ, ನೀವು ಬಿಸ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ..? ಆದರೆ ಅವು ಏಕೆ ಇವೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ..? ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಲವು ಬಗೆಯ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅವು ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿಗಳು, ಆಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನೀವು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಕೆಲವು ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಇತರರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ.

ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಈ ರಂಧ್ರಗಳು ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆ. ಈ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಡಾಕಿಂಗ್ ರಂಧ್ರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಉಗಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಹೊರಬರಲು ಈ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಸಮವಾಗಿ ಬೇಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ನೀವು ಬಹುಶಃ ಈ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಸಿಹಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಿಹಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಲೇಪನವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

