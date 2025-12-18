ಇವೇ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10 ಬುದ್ಧಿವಂತ ದೇಶಗಳು! ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Worlds top 10 most intelligent countries : ಈ ಪಟ್ಟಿಯು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಸರಾಸರಿ ಐಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಈ ದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಾಸರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಚೀನಾ : ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರಾಸರಿ ಐಕ್ಯೂ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವೆಂದು ಚೀನಾವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಅದರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೂಡಿಕೆಯು ಚೀನಾದ ಸರಾಸರಿ ಐಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವು ಮಕ್ಕಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ : ಈ ದೇಶವು ತನ್ನ ಕಠಿಣ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ-ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಇರುತ್ತದೆ.. ಕೊರಿಯನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶದ ಸರಾಸರಿ ಐಕ್ಯೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ.
ಜಪಾನ್ : ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಪಾನ್ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದೇ ಜಪಾನ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.
ಇರಾನ್ : ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಲವಾದ ಗ್ರಹಿಕೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇರಾನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಸಿಂಗಾಪುರ : ಈ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಲಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಯೋಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಷ್ಯಾ : ಈ ದೇಶವು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಶೋಧನೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಂಗೋಲಿಯಾ : ಮಂಗೋಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರವೇಶವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಸರಾಸರಿ ಐಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಇದು ಮಂಗೋಲಿಯಾ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
ಅರ್ಮೇನಿಯಾ : ಈ ದೇಶ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಚದುರಂಗದಂತಹ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಟಗಳ ಆಳವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮಕ್ಕಳ ಯೋಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅರ್ಮೇನಿಯಾದ ಸರಾಸರಿ ಐಕ್ಯೂ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ : ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಜನರು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಲಿಕೆಯ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಸಮತೋಲನವು ಸರಾಸರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಐಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪೇನ್ : ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಚಿಂತನೆಗೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಲೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಸಮತೋಲಿತ ವಾತಾವರಣವು ಸ್ಪೇನ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10 ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಸರಾಸರಿ 99.08 ಐಕ್ಯೂನೊಂದಿಗೆ 44 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.