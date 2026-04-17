ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಈ ಬಾಲಕಿ 2 ವರ್ಷ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದು ಬದುಕಿದಳು... ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಟಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಅನೇಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ ಈ ನಟಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಈ ನಟಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ನಟಿ ಯಾರು? ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಅನೇಕ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದರು ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ನಂತರ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅಪಾರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ನಟಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದವು.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಅಪಾರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದ ಈ ಸುಂದರ ತಾರೆ ಈಗ ಕೇವಲ ಟಾಕ್ ಶೋಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ರಂಜಿಸಿದ್ದ ಈ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ತೆಲುಗು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸುಂದರ ತಾರೆ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಆ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ ತೇಜಸ್ವಿ ಮಡಿವಾಡ... ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಟತನ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ಸುಂದರ ನಟಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಲೇ ಈ ನಟಿಯ ತಾಯಿ ನಿಧನರಾದರು. ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾದರು. ಇದರಿಂದ ತೇಜಸ್ವಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಳು. ಹಲವು ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಆಕೆ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದಳು.
ಅಂದಹಾಗೆ 1991ರ ಜುಲೈ 3ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ತೇಜಸ್ವಿ ಮಡಿವಾಡ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾರತೀಯ ನಟಿ, ರೂಪದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ. 2013ರಲ್ಲಿ 'ಸೀತಮ್ಮ ವಾಕಿಟ್ಲೋ ಸಿರಿಮಲ್ಲೆ ಚೆಟ್ಟು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಈ ನಟಿ 'ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್' (2014) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 2ರ (2018) ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ, ಅವರು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಈ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ನಟನೆಯ ಆಸಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಳು. ʼಸೀತಮ್ಮ ವಕೀಲ್ಲೋ ಸಿರಿಮಲ್ಲೆ ಚೆಟ್ಟುʼ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದಳು.
ಅದಾದ ನಂತರ ಆರ್ಜಿವಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ʼಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ʼ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೋಲೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ತೇಜಸ್ವಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತೇಜಸ್ವಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಕಾರಣ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಭಾವಣೆ ಪಡೆಯಹುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ತೇಜಸ್ವಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ನಟಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಮಡಿವಾಡ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಯಶಸ್ವಿ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಂದಿನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಮರೆತಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ನಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಇಂದು ಅವರನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ.