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Sweating: ಆಗಾಗ ಬೆವರುವಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ! ಜನರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ

Written ByPrajwal B
Published: Jun 13, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:14 PM IST

Health Care: ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆಯು ದೇಹದ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

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ಬೆವರುವಿಕೆ ಮಾನವ ದೇಹದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಲು, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಜಿಮ್‌, ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆವರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಸುಖಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆವರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬೆವರುವಿಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

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ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತರೂ ಅಂಗೈ, ಪಾದ, ಮುಖ ಅಥವಾ ಇಡೀ ದೇಹ ಬೆವರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವುದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ, ಏನಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.

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ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ , ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆಯು ದೇಹದ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮಧುಮೇಹ, ಸೋಂಕು, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಬೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ನರಮಂಡಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

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ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ದೇಹ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

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ಬೆವರಿನ ಜೊತೆ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಹೌದು, ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರುವುದಲ್ಲದೇ, ತೂಕ ಇಳಿಕೆ, ಆಯಾಸ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ತಲೆ ತಿರುಗುವುದು, ಜ್ವರ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

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ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆವರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಟ್ರೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ಪಡೆದರೆ ಉತ್ತಮ.

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ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇನ್ನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)  

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