/Monsoon Skin Care: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಟಿಪ್ಸ್‌

ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್.
Skin Care Tips: ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೀಸನ್ ಇರಲಿ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್.
ತೇವಾಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಬಳಸದೇ ಇರುವುದು: 750AD ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶಬ್ನಮ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮುಖವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು: ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿಯಾಗಿ ಮುಖ ತೊಳೆಯುವುದು, ಸೋಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಬಳಸಿ.
ಬಲವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ: ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ತಡೆಗೋಡೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ. ಸುಮನ್ ಎಸ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಭಾರೀ ಮೇಕಪ್ ಬೆವರು, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ರಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಸಬೇಕು: ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದರೂ, ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರತಿದಿನ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)