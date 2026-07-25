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Monsoon Skin Care: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಟಿಪ್ಸ್‌

Written ByPrajwal B
Published: Jul 25, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:11 PM IST

ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌.
 

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Skin Care Tips: ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೀಸನ್‌ ಇರಲಿ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌.

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ತೇವಾಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಬಳಸದೇ ಇರುವುದು: 750AD ಹೆಲ್ತ್‌ಕೇರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶಬ್ನಮ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

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ಮುಖವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು: ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿಯಾಗಿ ಮುಖ ತೊಳೆಯುವುದು, ಸೋಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಬಳಸಿ.  

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ಬಲವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್‌ ಮಾಡಬೇಡಿ: ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ತಡೆಗೋಡೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ಡಾ. ಸುಮನ್ ಎಸ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಭಾರೀ ಮೇಕಪ್ ಬೆವರು, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ರಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿ ಮೇಕಪ್‌ ಮಾಡುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.  

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ಸನ್‌ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಬಳಸಬೇಕು: ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದರೂ, ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರತಿದಿನ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..

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(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)  

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ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್​
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