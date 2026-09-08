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ಕೀಲು ನೋವು, ದೇಹದ ಊತಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇ? ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಈ 5 ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 08, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 07:22 PM IST

Doctor recommended anti inflammatory:  ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜಲಸಂಚಯನವು ದೇಹವು ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಸಿರು ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
 

ಉರಿಯೂತ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಪಾನೀಯಗಳು: 1/6

ಉರಿಯೂತ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಪಾನೀಯಗಳು:

ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವೈದ್ಯರು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಉರಿಯೂತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.  

ನೀರು2/6

ನೀರು

ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ದಿನವಿಡೀ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಲಸಂಚಯನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 8 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸರಳ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣಿನ ತುಂಡುಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.  

ಗ್ರೀನ್ ಟೀ 3/6

ಗ್ರೀನ್ ಟೀ

ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಉಪಾಹಾರದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ನೋವಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉರಿಯೂತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಪ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.  

ದಾಳಿಂಬೆ ರಸ..4/6

ದಾಳಿಂಬೆ ರಸ..

ದಾಳಿಂಬೆ ರಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಸಕ್ಕರೆಗಳಿಲ್ಲ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.  

ಚೆರ್ರಿ ಜ್ಯೂಸ್..5/6

ಚೆರ್ರಿ ಜ್ಯೂಸ್..

ಚೆರ್ರಿಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಅವುಗಳ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚೆರ್ರಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಉರಿಯೂತ, ನೋವು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.  

ದಾಸವಾಳದ ಚಹಾ6/6

ದಾಸವಾಳದ ಚಹಾ

ದಾಸವಾಳದ ಚಹಾ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

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