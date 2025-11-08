ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೆತ್ತವರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತಾ..? ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕು..

Property Rights : ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿಲ್ ಮೂಲಕ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀಡಬಹುದು.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೆತ್ತವರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತಾ..?
ಹಿಂದೂಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು 1956 ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಇದು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿದೆ.
ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ? ಈಗ ನೋಡೋಣ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕುಗಳು... ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿಲ್ ಮಾಡದೆ ಸತ್ತರೆ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿಲ್ ಮೂಲಕ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿಲ್ ಮಾಡದೆ ಸತ್ತರೆ, ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ತಾಯಿ ಸತ್ತರೆ... ತಾಯಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ, ಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಗನಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪಾಲು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ತಂದೆಗೂ ಸಮಾನ ಪಾಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ... ಹಿಂದೂ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಜಿತ ಕುಟುಂಬ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಪೂರ್ವಜರ ವಂಶಸ್ಥರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
HUF ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಜನರಿರುತ್ತಾರೆ. ವಂಶಾವಳಿಯಿಂದ ಜನಿಸಿದವರು ಅಥವಾ ದತ್ತು ಪಡೆದವರು ಸಹ-ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿದಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸೇರುವ ಮಹಿಳೆಯರು (ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು) ಸದಸ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ, ಮಗಳು ತನ್ನ ಜನ್ಮ HUF ನಲ್ಲಿ ಕೋಪಾರ್ಸೆನರ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೋಪಾರ್ಸೆನರಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಇತರ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮಗಳು ಸತ್ತರೆ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವಳ ಕೋಪಾರ್ಸೆನರಿ ಪಾಲು ಅವಳ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ, ಮಗಳ ಪಾಲು ಅವಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಅವಳಿಗೆ ಇದೆ. ಮಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ, ಅವಳು ತನ್ನ ಸಹ-ಪಾರ್ಸೆನರಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಂಟಿ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ವಿಲ್ ಮೂಲಕ ನೀಡುವ ಹಕ್ಕು ಅವಳಿಗೆ ಇದೆ. ಮಗಳು ಉಯಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವಳ ಪಾಲು ಅವಳ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ, ಮಗಳ ಪಾಲು ಅವಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಅವಳಿಗೆ ಇದೆ. ಮಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ, ಅವಳು ತನ್ನ ಸಹ-ಪಾರ್ಸೆನರಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಂಟಿ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ವಿಲ್ ಮೂಲಕ ನೀಡುವ ಹಕ್ಕು ಅವಳಿಗೆ ಇದೆ.