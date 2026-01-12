ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ?

extra marital affair: ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹೆಂಡತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇತರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹಳಾಗಿದ್ದಾಳೆಯೇ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಹಿಳೆ ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಬಹುದೇ? ಎಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪುರುಷನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆಯೇ? ಎಂದು ಕೂಡ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ...
ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹವಾಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಅಪರಾಧ. ಇದರರ್ಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವಳನ್ನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷ ವಿವಾಹಿತ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವಳು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಕಾಯ್ದೆ, 2000 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅನೈತಿಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸದಿರುವವರೆಗೆ, ಅದು ಅಪರಾಧವಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ, ಮಹಿಳೆಯ ಮಗು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಪುರುಷನು ಪುರುಷನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಒಮ್ಮತದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾದರೆ ಅದು ಅಪರಾಧ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪುರುಷನ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವಳು ಜೀವನಾಂಶ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರಬಹುದು.