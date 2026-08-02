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Coffee Benefits: ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ? ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವರದಿ

Written ByPrajwal B
Published: Aug 02, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 05:11 PM IST

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ದೈನಂದಿನ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ದೈನಂದಿನ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. 
 

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Coffee Health: ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಗೊಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ದಿನವೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲ್ಲ.

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ಕೆಫೀನ್ ಜೊತೆಗೆ, ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಸ್ಯ ಮೂಲದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾರಿ ಕಾಫಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

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ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ದೈನಂದಿನ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ದೈನಂದಿನ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವು, ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.  

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ಅಧ್ಯಯನವು ಏನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಶೋಧಕರು ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವವರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯದವರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜನರು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಾಯುವ ಅಪಾಯವೂ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

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ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. 

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ಇದೊಂದು ಅಧ್ಯಯನವಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಹೊರತು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.  

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ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ? ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನ 1 ರಿಂದ 2 ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೇವಿಸುವ ಕಾಫಿಯ ಪ್ರಮಾಣವು ವಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಫೀನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)

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