Mango Season: ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೊಂದಲವಿದೆ. ಹೌದು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟು ನಿಜ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕುರಿತು ಪೌಷ್ಠಿಕ ತಜ್ಞರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸತ್ಯ.
Mango Health Tips: ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಪ್ಪೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು. ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಲಿ, ಹಣ್ಣಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳೇ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ಬೇಸಿಗೆ ಬರಲಿ, ಮಳೆಗಾಲ ಬರಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಈ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳೆಂದರೆ ಹಲವರಿಗೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ.
ಕೆಲವರು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಮೂಲಕ ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹಾಗೆಯೇ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೊಂದಲವಿದೆ. ಹೌದು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟು ನಿಜ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕುರಿತು ಪೌಷ್ಠಿಕ ತಜ್ಞರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸತ್ಯ.
ಪೌಷ್ಠಿಕ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಂದರೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ವಿರಳ. ಆದರೆ ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಇದು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪೌಷ್ಠಿಕ ತಜ್ಞೆ ದೀಪಿಕಾ ಜೈನ್ ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಒಮ್ಮೆ ತಿನ್ನುವಾಗ 100 ಗ್ರಾಂ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಯಾರನ್ನೂ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಚರ್ಮ ಮತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹಕಾರಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾರಿನಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಅಥವಾ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)