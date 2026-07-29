/White Rice-Fat: ವೈಟ್‌ ರೈಸ್‌ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಾ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಅನ್ನವನ್ನೇ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ತಿಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
White Rice: ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಲಿ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಆಗೋದೆ ಇಲ್ಲ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಅನ್ನವನ್ನೇ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ತಿಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ತಜ್ಞರು, ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಅನ್ನ ತಿಂದರೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ವಾ? ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳುವುದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಕೇವಲ ಬಿಳಿ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ಅನ್ನವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ತಿಂದರೆ ಮಾತ್ರ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಇನ್ನು ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ, ವೈಟ್ ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಫೈಬರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ತಿಂದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹಸಿವಾಗಬಹುದು. ಅದರಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನವುದು ಸುಳ್ಳು.
ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ದೈನಂದಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು, ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೀವನಶೈಲಿ ಕೂಡಾ ನಿಮ್ಮ ತೂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮತೋಲಿತ ಊಟದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಿ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಬದಲಿಗೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)