ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ ವಿಷಸರ್ಪ! ಎಷ್ಟೇ ದೂರವಿದ್ರೂ ಹಾವುಗಳನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಸಸ್ಯ

Snakes : ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಅಲಂಕರಿಸಲು ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಈ ಸುಂದರ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಗಿಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
 
Snakes : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಹಲವರ ಅಭ್ಯಾಸ. ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆ, ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮನಸಿಗೆ ಹಿತವಾದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಆದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಡುವೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡದ ವಾಸನೆ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಷಸರ್ಪಗಳು ಈ ಗಿಡದ ಸುತ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.  

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಗಿಡದ ವಾಸನೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡಗಳ ಸುತ್ತ ತೇವಾಂಶ, ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಿಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇವುಗಳೇ ಹಾವುಗಳು ಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.  

ಅಂದರೆ, ಗಿಡವೇ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಗಿಡದ ಸುತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಪರಿಸರ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾದ ವಿವರಣೆ.  

ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಸುತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಣ ಎಲೆಗಳು, ಕಸ, ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.  

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ ಅಪಾಯಕರ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ, ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದೇ ಸತ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಭಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

