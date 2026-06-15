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Personality Test: ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು H ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ

Written ByPrajwal B
Published: Jun 15, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:24 PM IST

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವನ ವರ್ತನೆ, ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಪಡದಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು 'H' ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ..

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H ಅಕ್ಷರದಿಂದ  ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೃದು ಹೃದಯಿಗಳು. ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಮಿಟ್‌ ಆದರೆ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)  

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