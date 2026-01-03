Dog sathish calls gilli nata fans are slum: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಶೋ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಡಾಗ್ ಬ್ರೀಡರ್ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ಲಮ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪೆನಿಯ HR ಸಂಕೇತ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಎನ್ನುವವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಡಾಗ್ ಬ್ರೀಡರ್ ಸತೀಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡು ತಿರುಗಿ ಬಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಲಮ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಅವರ ‘ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಲಮ್’ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿತನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ, ಸ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅವಮಾನ ಅಲ್ಲ, ಅವಮಾನ ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಸೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಎಂದಿದ್ದಾರೆ
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪೆನಿ HR ಆಗಿರುವ ಸಂಕೇತ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ಫೇವರಿಟ್BB12 ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ. ಅವರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಅವರ ಸ್ಪಾಂಟಿನಿಟಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ..
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ವಾಸಿಸುವುದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೂ, ಅವರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ನಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಬಹುತೇಕ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಟ್ಬಾಯ್ ಕೆಲಸದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿ ಈ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ..ಅಂತವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪೆನಿ HR ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ