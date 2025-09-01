ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು... ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲದ EMI ಭಾರೀ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ! ಅಚ್ಚರಿಯಾದ್ರು ಉಪಯುಕ್ತವಿದು

Home Loan EMI: ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಮನೆ ಹೊಂದುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ರೆಪೊ ದರವನ್ನು 100 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಆದರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹಳೆಯ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ.
ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ: ಮರು ಮಾತುಕತೆ. ಇದರರ್ಥ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೇಳುವುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಪ್ಪಿದರೆ, ನೀವು ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇಎಂಐ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು "ಆಂತರಿಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲವು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ.
ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆ: ಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ. ಇದನ್ನು "ಮರುಹಣಕಾಸು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇಎಂಐ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಹೊಸ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿರುವುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಕಾನೂನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡೋಣ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ 9.5 ಪ್ರತಿಶತ. ನಂತರ ಇಎಂಐ 43,210 ರೂ. ಈಗ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು 8.5 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಆಗ ಇಎಂಐ 38,530 ರೂ.ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 4,680 ರೂ. ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಅವಧಿಯು 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಂದರೆ 240 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಈ ದರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಒಟ್ಟು 9,36,000 ರೂ. ಬಡ್ಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆಂತರಿಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಮರುಹಣಕಾಸು ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕೇವಲ 0.25 ಪ್ರತಿಶತ ಅಥವಾ 0.5 ಪ್ರತಿಶತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು 0.75 ಪ್ರತಿಶತ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದ್ದರೆ, ಮರುಹಣಕಾಸು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸಾಲದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ. ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ, ನೀವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಒಂದು ಇಎಂಐ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಎರಡನೆಯದು ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಇಎಂಐ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯೆಂದರೆ ಇಎಂಐ ಅನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ನಂತರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಡ್ಡಿ ಹೊರೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಎಂಐ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು.