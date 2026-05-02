ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿತು ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಅಪ್ಪನ ಆಸೆ.! ಸಿಂಹದ ಮರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಧನ್ಯತಾ

Written ByKrishna N KUpdated byKrishna N K
Published: May 02, 2026, 10:58 AM IST|Updated: May 02, 2026, 10:58 AM IST

Dolly Dhananjaya wife Dhanyatha : ನಟ ಧನಂಜಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಡಾ. ಧನ್ಯತಾ ಅವರು ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಧನಂಜಯ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಧನಂಜಯ ಅವರ ತಂದೆ "ನಮಗೆ ಸಿಂಹದ ಮರಿಯಂತಹ ಮೊಮ್ಮಗು ಬೇಕು" ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇಂದು ಧನಂಜಯ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಆಗಮನವಾಗುವ ಮೂಲಕ ತಂದೆಯ ಆ ಆಸೆ ಈಡೇರಿದಂತಾಗಿದೆ.

ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ಡಾಲಿ ಮನೆಗೆ ಪುಟ್ಟ ಸಿಂಹ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ (ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ) ಆಗಿರುವ ಡಾ. ಧನ್ಯತಾ ಅವರು ಸದಾ ಇತರ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಹೆರಿಗೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ತಾಯ್ತನದ ಖುಷಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಧನ್ಯತಾ ಮತ್ತು ಧನಂಜಯ ಅವರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.. ಈ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆಗೆ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬದವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, 2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 16ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರು.

ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ತಾವು ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 'ಬೇಬಿ ಬಂಪ್' ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಧನಂಜಯ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್', 'ಉತ್ತರಕಾಂಡ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಅವರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಈಗ 'ಜೂನಿಯರ್ ಡಾಲಿ'ಯ ಆಗಮನವಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

