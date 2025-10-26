"ಆತ ನನ್ನ ಅಂಗಿಯೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ.. ನಾನು ಅಸಹಾಯಕಳಾಗಿದ್ದೆ".. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ

dolly singh: ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಆಗಿರಲಿ, ನಟಿಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷರು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ಈ ಅಸಹ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
dolly singh: ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ಟಿವಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಘಟನೆಗಳು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಹೋರಾಡುವ ವೇಳೆ ಇಂತಹ ಅಸಹ್ಯಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯಳಾದ ನಟಿ ಡಾಲಿ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ನ ಬಲಿಯಾದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾಲಿ ಸಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರಾದವರು. ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿತು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ಘಟನೆ ಇಂದು ಸಹ ಅವರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಟನೆಯ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ, ಡಾಲಿಗೆ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬಂದಿತಂತೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕರೆದು ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ಹೊಸಬಳಾದ ಡಾಲಿ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಭಯಾನಕ ಕ್ಷಣ ಎದುರಾಯಿತು.
ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಡಾಲಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ ಅವರ ಅಂಗಿಯೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರು. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗೆ ಡಾಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಹಾಯಕಳಾದಳು. ಅವಳು ತಕ್ಷಣ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ದೂರ ಸರಿದಳು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ತೋಚದೆ ಅತ್ತೆಂಬುದಾಗಿ ಡಾಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಾಲಿಗೆ ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು, ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 35-40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಇತ್ತು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಡಾಲಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲು ವಿನಂತಿಸಿದಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾರಾದಳು. ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಘಟನೆ ಇಂದಿಗೂ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋವಿನ ಗುರುತು ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಡಾಲಿ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – “ಆ ದಿನ ನಾನು ಪಾರಾದರೂ, ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಸುದ್ದಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹಲವರ ಬದುಕಿನ ಕಹಿ ಸತ್ಯ.” ಅವರು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.