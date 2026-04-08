ಇರಾನ್‌ನ 10 ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ಟ್ರಂಪ್..! ಎರಡು ವಾರ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆ

Donald Trump announces two week ceasefire : ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಇಡೀ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯ ಗಡುವಿಗೆ ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1 /6

ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಇಡೀ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯ ಗಡುವಿಗೆ ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2 /6

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ 2 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಈಗ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

3 /6

 ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲು ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

4 /6

ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಈ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇರಾನ್ ದೇಶದ ನೆಲೆಗಳ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ    ನೆಲೆ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ.

5 /6

ಈಗ ಇರಾನ್ ಇಟ್ಟಿರುವ 10 ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ತೆರವು ಮತ್ತು ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಟೀಕರಣದ ಮಾನ್ಯತೆಯಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ

6 /6

ಅಮೆರಿಕ ದೇಶವು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

