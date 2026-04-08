ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಇಡೀ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯ ಗಡುವಿಗೆ ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ 2 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಈಗ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲು ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಈ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇರಾನ್ ದೇಶದ ನೆಲೆಗಳ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ನೆಲೆ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ.
ಈಗ ಇರಾನ್ ಇಟ್ಟಿರುವ 10 ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ತೆರವು ಮತ್ತು ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಟೀಕರಣದ ಮಾನ್ಯತೆಯಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ
ಅಮೆರಿಕ ದೇಶವು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.