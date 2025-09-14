English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಲು ಹಸು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆಯದ್ದಲ್ಲ... ಈ ಪ್ರಾಣಿಯದ್ದು; ಮಾನವ ಎದೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಲುವ ಇದರ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 5,000 ರೂ.

most expensive milk in the world: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಹಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದೇವೆ. 

 
ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ, ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಡೈರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿರಳವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವರ್ಗದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ದುಬಾರಿ ಡೈರಿ ವಸ್ತುವಾದ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಸು, ಕುರಿ ಅಥವಾ ಮೇಕೆದಲ್ಲ, ಕತ್ತೆ ಹಾಲನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಲು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಸೀಮಿತ ಪೂರೈಕೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕೃಷಿಯಿಂದಾಗಿ ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಅತ್ಯಂತ. ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಫುಡ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು 400 ಗ್ರಾಂ (14 ಔನ್ಸ್‌ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು) ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಕತ್ತೆ ಹಾಲಿಗೆ $169.99 ಮತ್ತು 20 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ (44 ಪೌಂಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು) $7,999 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕತ್ತೆ ಹಾಲನ್ನು ನೀಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿಯು 3.53 ಔನ್ಸ್ ಪಾಶ್ಚರೀಕರಿಸಿದ, ಫ್ರೀಜ್-ಒಣಗಿದ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ $59 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.  

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಲಿನ ಹೊರತಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನವೆಂದರೆ ಚೀಸ್. ಕತ್ತೆ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚೀಸ್, ಪುಲ್, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚೀಸ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.  

ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಜೆನ್ನಿಗಳು (ಹೆಣ್ಣು ಕತ್ತೆ) ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 4 ಕಪ್ (1 ಲೀಟರ್) ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಸುಗಳು ಅಥವಾ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಲು. ಅಲ್ಲದೆ ಹಾಲು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದರ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.   

ಫುಡ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ''ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ʼಔಷಧ ಆಹಾರʼ ಎಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಸೌಮ್ಯವಾದ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕೆನೆಭರಿತ ಕತ್ತೆಯ ಹಾಲು ಉತ್ತಮವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ".  

ಕತ್ತೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾತ ಸಂಗತಿಯಿದೆ, ಈ ಹಾಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯು ಮಾನವ ಎದೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅನಾಥ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕತ್ತೆ ಹಾಲನ್ನು 100 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಲು ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಡುವ ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 5,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯು ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿಜವಾದ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.  

