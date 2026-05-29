Medicine: ಔಷಧಿಗಳು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸೈಡ್ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇ ನಾವು ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
Medicines Care: ಔಷಧಿಗಳು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸೈಡ್ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇ ನಾವು ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಬಹುತೇಕರು ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಔಷಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು.
ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು? ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ತಪ್ಪು ಔಷಧಿಗಳು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಔಷಧಿ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಬಹುದು.
ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸುವ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಜ್ವರ ಬರಲಿ, ಶೀತ ಬರಲಿ ಜನರು ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮಧುಮೇಹ, ಬಿಪಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಕೂಡಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಯಿಲೆಯೂ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅನೇಕ ಜನರು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನವನ್ನು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು, ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞರ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)