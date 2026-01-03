English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • PF ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ..!

PF ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ..!

ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ ತಿರಸ್ಕೃತವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ "ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ.

  ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಈ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಠೇವಣಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮದುವೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಮನೆ ನವೀಕರಣದಂತಹ ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

  PF ಕ್ಲೈಮ್ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ KYC ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗಳು. EPFO ​​ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ PF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲೀನದಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಐಎಫ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ಕೋಡ್ ಬದಲಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಕೋಡ್ ಪಿಎಫ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಐಎಫ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಒದಗಿಸುವ ಐಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮಸುಕಾಗಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.  

ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ 10C. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. EPFO ​​ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪಿಂಚಣಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಹಕ್ಕು (10C) ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ ತಿರಸ್ಕೃತವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಜನರು ಕಾರಣವನ್ನು ಓದದೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಿರಸ್ಕಾರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದುವುದು, ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಜಾಣ ನಡೆಯಾಗಿದೆ.

