Bigg Boss Kannada 12 Elimination: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ 13 ಜನರು ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಈ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಮೂರನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುದಿ, ಸ್ಪಂದನಾ, ಮಾಳು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ, ಕಾವ್ಯಾ, ರಾಶಿಕಾ ನಡುವೆ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಲು ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮೂರನೇ ವಾರದ ಫಿನಾಲೆ ಬಳಿಕ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ 3 ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರವೇ ಒಂದು ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮೂರನೇ ವಾರದ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಂತೆ ಧನುಷ್, ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಅಭಿಷೇಕ್, ಅಶ್ವಿನಿ ಎಸ್.ಎನ್, ಗಿಲ್ಲಿ, ಕಾವ್ಯಾ, ರಾಶಿಕಾ, ರಕ್ಷಿತಾ, ಸತೀಶ್, ಚಂದ್ರಪ್ರಭ, ಮಂಜು ಭಾಷಿಣಿ, ಜಾನ್ವಿ, ಧ್ರುವಂತ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ 13 ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೊರಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಫಿನಾಲೆ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಸಹ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ನಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೂರನೇ ವಾರದ ಫಿನಾಲೆ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೂಲಕವೂ ಹೊರಹೋಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಫಿನಾಲೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತೂ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಾರ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೂ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ವೀಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಯಾರು ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಸೇಫ್ ಆಗ್ತಾರೆ.. ಮೂರನೇ ವಾರ ಫಿನಾಲೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವೆರೆಗೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.