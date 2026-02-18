English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಧಮಾಕ!

ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಧಮಾಕ!

ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ದರ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದರ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

Gold And Silver Price: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಸಮಯ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಸುಗ್ಗಿ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜನರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
1 /7

ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 18ರ ಬುಧವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,52,100 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,39,425 ರೂ.ಗೆ ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,14,075 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

2 /7

ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ (17ನೇ ತಾರೀಖು) ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿವೆ. ಮಂಗಳವಾರ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,54,190 ರೂ., 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ 1,41,340 ರೂ. ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ 1,15,640 ರೂ. ಇತ್ತು. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

3 /7

ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2,64,900 ರೂ. ಮತ್ತು 100 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 26,490 ರೂ., ಅದೇ ರೀತಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2,649 ರೂ.ನಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

4 /7

ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಭಾವವೆಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ $4,889ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಇದು $5,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದೆ.

5 /7

ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆವಿನ್ ವಾರ್ಷ್ ಅವರನ್ನ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾವನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.

6 /7

ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಇಳಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ.

7 /7

ಅದೇ ರೀತಿ ಮದುವೆಯ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತೆ ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿದಾರರು ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

Gold price today gold rate india Silver price today gold and silver price fall gold rate update 2026 gold market news precious metals price drop gold futures fall gold buying best time jewellery buying season India gold price forecast Global gold market gold investment news wedding season gold demand Silver rate India ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ ಚಿನ್ನದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುಸಿತ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಮದುವೆ ಋತುವಿನ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆ ಸುದ್ದಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ನವೀಕರಣ ಆಭರಣ ಖರೀದಿ

Next Gallery

ಹೋಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಗುರುಬಲ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಲವೂ ಕೈ ಸೇರಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ!