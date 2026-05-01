Written ByPuttaraj K AlurUpdated byPuttaraj K Alur
Published: May 01, 2026, 02:51 PM IST|Updated: May 01, 2026, 02:51 PM IST

Gajalakshmi Rajayoga: ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಜೂನ್ 10ರಂದು ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಕಟ ಸಂಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದು "ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ ಯೋಗ"ವನ್ನ ರೂಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಗ್ರಹ ಯೋಗಗಳು ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಗುರು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ, ಶುಕ್ರ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಲಿರುವ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಜೂನ್ 10ರಂದು ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳು 0° ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು 'ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ'ವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ 'ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಉನ್ನತಿ'ಯಾಗಲಿದ್ದು, ವೃತ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 5 ರಾಶಿಗಳಡಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಈ ಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಈ ಸಮಯವನ್ನ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು, ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಮನ್ನಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳು ಸಹ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನ ತಲುಪಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. 

ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಇದನ್ನ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.) 

