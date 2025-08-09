ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್..‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಡಬಲ್ ಆಗುವುದು ಭತ್ಯೆ! ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ..

double transport allowance: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಗದ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ದರಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕಚೇರಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2022 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಹಿಂದಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಹೊಸ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಅಂಗವಿಕಲ ನೌಕರರು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು? ಹೊಸ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 2016 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನೌಕರರು ಇತರ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಲನೆಯ ದುರ್ಬಲತೆ, ಕುರುಡುತನ, ಶ್ರವಣ ದೋಷ, ಮಾತು ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ದುರ್ಬಲತೆ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಬಹು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ..
ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ? ಅಂಗವಿಕಲ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಅಂಗವಿಕಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭತ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಡಬಲ್ ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಿದ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮವು ಅಂಗವಿಕಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀತಿಗಳು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.