  33 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌.. ODIನಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ?

33 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌.. ODIನಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ?

ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌‌ ಅವರು ಅಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ನಿಂದ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
 
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

2024ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಲೊಂಬೋದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.‌ ಆಯ್ಕೆ ಆದರು ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್ ಪಂತ್‌ ಆಡಲೇ ಇಲ್ಲ.   

ಸದ್ಯ ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌. ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 33 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲೇ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿರುವ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.   

ಅದೇ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದರು. ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ಬಾರದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ಕೈ ಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.   

ಇನ್ನು ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ ಟೀಮ್‌ ಈ ವರ್ಷದ ಸೈಯದ್‌ ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಿಶನ್‌ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಗೆಲುವಿಗೂ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು.         

