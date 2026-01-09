English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಬಲೂನ್‌ನಂತೆ ಊದಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನೂ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಲು ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ

ಬಲೂನ್‌ನಂತೆ ಊದಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನೂ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಲು ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ

Weight Loss Drinks: ಅಧಿಕ ತೂಕ, ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಊದಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳು ವರದಾನವಿದ್ದಂತೆ. ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್‌ ಕರಗಿಸಬಲ್ಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ ಮಸಾಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ. 
1 /6

ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು, ಅಜ್ವೈನ್‌, ಕಾಲೋಂಜಿ, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳಂತಹ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಶ ಭರಿತ ಮಸಾಲೆಗಳು ಬಲೂನ್‌ನಂತೆ ಊದಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗಿಸಬಲ್ಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ ಮಸಾಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟ್ರಿಕ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ

2 /6

ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಮಸಾಲೆ ಪಾನೀಯ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. 

3 /6

ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು, ಅಜ್ವೈನ್‌, ಕಾಲೋಂಜಿ, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಗೊಂಡಿರುವ ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತದೆ.

4 /6

ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು, ಅಜ್ವೈನ್‌, ಕಾಲೋಂಜಿ, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. 

5 /6

ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು, ಅಜ್ವೈನ್‌, ಕಾಲೋಂಜಿ, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹಾಗೆಯೇ ಇಡಿ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ನೀರು ಅರ್ಧವಾಗುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ.

6 /6

ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು, ಅಜ್ವೈನ್‌, ಕಾಲೋಂಜಿ, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳಂತಹ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್‌ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ಟೀ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್‌ ರೀತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗುತ್ತದೆ.  ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

easy weight loss tips Spice for weight loss weight loss tips Belly Fat Reduce Tips Weight loss drinks Drinks for Belly fat reduce Ayurvedic remedies to reduce belly fat Ayurvedic remedies for belly fat

Next Gallery

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜತೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಗೆದ್ದೇ ಇಲ್ಲ.. ಇದುವರೆಗೂ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?