ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಖನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ತಾಜಾವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಗಳು ಇವೆ.
ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಇವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ನೀರು ಕೂಡ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಉಲ್ಲಾಸಕರ ರುಚಿ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸುಮಾರು 92ರಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಹಣ್ಣು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದಾಗ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಲೋಟ ಜ್ಯೂಸ್ ದೇಹವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದ ಅಪಾಯದಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಾಕ ತಗುಲಿದರೂ ಏನು ಅನಿಸಲ್ಲ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ನಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಉಪಯೋಗ ಎಂದರೆ ಭಾರವಾದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರ ತಂದು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಟರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಖರ್ಬುಜಾ. ಇದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯ ಹಣ್ಣು ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಲ್ಲದೇ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿಸುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಶರಬತ್ತುಗಳಿಂದ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಜನೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಧಣಿಯುವುದರಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ, ಹೊಳಪು ಬರುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಖರ್ಬುಜಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೇ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂತವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸಕ್ಕರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಿಸಿದರೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಹಾಗೂ ಬೊಜ್ಜುಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.