ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ರೀಮೇಕ್‌ ಆಗಿತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಈ ಚಿತ್ರ.. ಮಾಡಿದ್ದು 1759 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್‌

Drishyam: ಭಾರತದ ಈ ಚಿತ್ರ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು..
Drishyam: 'ದೃಶ್ಯಂ' ಚಿತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಚೀನೀ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ದೃಶ್ಯದಿಂದ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ನಕಲು ಮಾಡಿ ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 2013 ರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.
ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್, ಮೀನಾ, ಅನ್ಸಿಬಾ ಹಸನ್, ಎಸ್ತರ್ ಅನಿಲ್, ಆಶಾ ಶರತ್, ಸಿದ್ದಿಕಿ, ಕಲಾಭವನ್ ಶಾಜನ್ ಮತ್ತು ರೋಷನ್ ಬಶೀರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಟನಿ ಪೆರುಂಬವೂರ್ 'ದೃಶ್ಯಂ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಸುಮಾರು 3.5 ಕೋಟಿಯಿಂದ 5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 62 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
'ದೃಶ್ಯಂ' ಚಿತ್ರವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರೀಮೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ಮೀನಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 'ದೃಶ್ಯ', ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 'ಪಾಪನಾಸಂ', ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 'ದೃಶ್ಯಂ' ಮತ್ತು ಸಿಂಹಳದಲ್ಲಿ 'ಧರ್ಮಯುದ್ಧ' ಎಂದು ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಮೂಲ ಚಿತ್ರದಂತೆಯೇ, ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಮೇಕ್ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು.
2019 ರಲ್ಲಿ, 'ದೃಶ್ಯಂ' ಚಿತ್ರದ ಚೀನೀ ರಿಮೇಕ್ 'ಶೀಪ್ ವಿದೌಟ್ ಎ ಶೆಫರ್ಡ್' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚೆನ್ ಸಿಚೆಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಸಿಯಾವೋ ಯಾಂಗ್, ಟಾನ್ ಜುವೊ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಚೆನ್ ಅವರಂತಹ ನಟರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 'ದೃಶ್ಯಂ' ಅನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
'ದೃಶ್ಯಂ' ಚಿತ್ರದ ಚೀನೀ ರಿಮೇಕ್ 'ಶೀಪ್ ವಿಥೌಟ್ ಎ ಶೆಫರ್ಡ್' ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 2019 ರಂದು ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.
ಇದು 2019 ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ 9 ನೇ ಚೀನೀ ಚಿತ್ರವಾಯಿತು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 199 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಆ ವರ್ಷದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1758.7 ಕೋಟಿ ರೂ.