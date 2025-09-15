English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅಮೆರಿಕಾದ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ : ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವುದು ಬಂಗಾರದ ದರ

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಜನರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಶೋ ರೂಂಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.  
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿದ್ದವರು   ಆಭರಣಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೇಗೆ ಭರಿಸುವುದು ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ  ನಡುವೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.    

ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. 

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ಅಂದರೆ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,09,603 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. MCX ನಲ್ಲಿಯೂ  ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ. 0.1 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1, 09,266 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬಹುದೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ? ಅಲ್ಲದೆ, 2025ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ  ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ.

ಇನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಳಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ತಿಳಿಯಲಿದೆ.  ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಭೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16-17 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಫೆಡರಲ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಫೆಡರಲ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಚಿನ್ನದ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದು.  ಇದೀಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

