ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಧ್ರುವಂತ್..!

Druvanth apologizes to Gilli in bigboss kannada12 : ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಯಾವಾಗ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ..ಯಾರೂ ಯಾವಾಗ ರಾಜೀ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಾ..ಇದೀಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ಧ್ರುವಂತ್ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತಾ ಮುಂದೆ ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳೋಣ..
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯೇ ಒಂಥರ ಮಾಯೇ..ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಯಾವಾಗ ಜಗಳವಾಡಿ ಕಿತ್ತಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ಯಾವಾಗ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೊದಿಲ್ಲಾ..ಈಗ ಧ್ರುವಂತ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಸದಾ ಕಿತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಏಕಾಏಕಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಂತ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾರೀ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಗಿಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಇಡೀ ಕರುನಾಡೇ ನಕ್ಕು ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾದರೆ.. ಧ್ರುವಂತ್ ಮಾತ್ರ ಗಿಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಆದ್ರೀಗ ಫುಲ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಜಗಳದಿಂದ ನಿನಗೆ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಧ್ರುವಂತ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ..ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ಧ್ರುವಂತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮನೆಮಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಧ್ರುವಂತ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ತಂದಿದೆ.
ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಬರೆಯುವಂತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತು. ಈ ಹಾಡು ಬರೆಯುವಾಗ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಬಂದ ಧ್ರುವಂತ್ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ‘ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಡಿನಿಂದ ತೆಗಿ’ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದರು.
‘ಧ್ರುವಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ, ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ’ ಎಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದರು ಗಿಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲು ಧ್ರುವಂತ್ಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.ಇದ್ರಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ನಾನು ನಾನೇ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ‘ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್’ ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ವಿಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆ ಬಳಿಕ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.