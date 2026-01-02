English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಧ್ರುವಂತ್..!

ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಧ್ರುವಂತ್..!

Druvanth apologizes to Gilli in bigboss kannada12 : ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಯಾವಾಗ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ..ಯಾರೂ ಯಾವಾಗ ರಾಜೀ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಾ..ಇದೀಗ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನ ಕಿರಿಕ್‌ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿರುವ ಧ್ರುವಂತ್ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತಾ ಮುಂದೆ ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳೋಣ.. 
1 /7

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯೇ ಒಂಥರ ಮಾಯೇ..ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಯಾವಾಗ ಜಗಳವಾಡಿ ಕಿತ್ತಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ಯಾವಾಗ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೊದಿಲ್ಲಾ..ಈಗ  ಧ್ರುವಂತ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಸದಾ ಕಿತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಏಕಾಏಕಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

2 /7

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಂತ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾರೀ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಗಿಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಇಡೀ ಕರುನಾಡೇ ನಕ್ಕು ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾದರೆ.. ಧ್ರುವಂತ್ ಮಾತ್ರ ಗಿಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಕೌಂಟರ್‌ ಕೊಟ್ಟು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ..

3 /7

ಆದ್ರೀಗ ಫುಲ್‌ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಜಗಳದಿಂದ ನಿನಗೆ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಧ್ರುವಂತ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ..ದಿಢೀರ್‌ ಆಗಿ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮನೆಮಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. 

4 /7

ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಧ್ರುವಂತ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ತಂದಿದೆ.

5 /7

ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಬರೆಯುವಂತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತು. ಈ ಹಾಡು ಬರೆಯುವಾಗ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಬಂದ ಧ್ರುವಂತ್ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ‘ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಡಿನಿಂದ ತೆಗಿ’ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದರು.

6 /7

‘ಧ್ರುವಂತ್​​ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ, ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ’ ಎಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದರು ಗಿಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲು ಧ್ರುವಂತ್​​ಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.ಇದ್ರಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ನಾನು ನಾನೇ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

7 /7

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ‘ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್’ ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ವಿಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆ ಬಳಿಕ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

