ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ದೇಶ! ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂಗಾರ ತರುವ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Dubai Gold: ದುಬೈನಿಂದ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು.
Dubai Gold: ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಿಬಿಐಸಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಟಾಕ್ಸ್ ರಹಿತ ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ದುಬೈನಿಂದ ಚಿನ್ನ ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಟಾಕ್ಸ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರುಷ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸದೆ 20 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು.
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರು 40 ಗ್ರಾಂ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆ ರಹಿತವಾಗಿ ದುಬೈನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು.
ತೆರಿಗೆಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು, ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ತೆರೆಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು CBIC ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.
15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು: ಅವರಿಗೆ ಮಿತಿಯೂ 40 ಗ್ರಾಂ. ಆದರೆ ಷರತ್ತು ಏನೆಂದರೆ ಅವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಯಸ್ಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು.