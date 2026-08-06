Monisha Vijay : ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟ 'ದುನಿಯಾ' ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 'ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಟಿ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ನ ವೇಳೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಹಿ ಪ್ರಸಂಗದ ಕುರಿತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಆ ಏರಿಯಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ...
ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಹಿ ಅನುಭವ : 'ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮೋನಿಷಾ ಅವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಹಿ ಅನುಭವ : 'ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮೋನಿಷಾ ಅವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಹಿ ಅನುಭವ : 'ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮೋನಿಷಾ ಅವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಮೋನಿಷಾ ಅವರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ : ಮೋನಿಷಾ ಒಬ್ಬರೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದನು. ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿತು ಅಂ ಮೋನಿಷಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಭದ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ : ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನೆದ ಮೋನಿಷಾ, "ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮೈತುಂಬಾ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡರೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದವರು ಯಾವುದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಾದರೂ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಭದ್ರತೆಯ ಕುರಿತು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.