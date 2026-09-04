/ಯಾರಾದರೇನು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪೇ.. ಮಗನ ತಪ್ಪಿಗೆ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್‌ ಫಸ್ಟ್‌ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌

Duniya Vijay son granted anticipatory bail: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ತಪ್ಪೇ. ಮಗ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಣ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗ ಸಾಮ್ರಾಟ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ಮಗನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಲಿ. ತಪ್ಪು ತಪ್ಪೇ ಎಂದು ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಬೇಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಕಾನೂನಿಯಡಿ ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಬರಲಿ. ತಪ್ಪು ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡಲಿ, ಯಾರೇ ಮಾಡಲಿ ತಪ್ಪು ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ನನ್ನ ಮಗ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಡುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತಲೆ ಬಾಗಬೇಕು ಎಂದು ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಮೈಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು. ಬದುಕಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಬೇಕು. ಬದುಕಿನ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಆದಾಗ ಯಾರೂ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯಾಗಿ ನಾನಂತೂ ಕ್ಷಮಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇ ಪಾಠ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಲೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದೋಷಿನಾ ಅಥವಾ ನಿರ್ಧೋಷಿನಾ ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿ. ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆವತ್ತು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಪೊಲೀಸರು ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದುವುದಕ್ಕೆ ಇರೋದು. ಮಗನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಲೇಬಾರದು ಎಂದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿ ಘಟನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ದೇವರು. ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿಯೇ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.