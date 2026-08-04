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ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ.. ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಿಂದ ಈ 4ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯು ಕೃಪೆ.. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಗಳು ತೀರಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 04, 2026, 06:35 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:36 AM IST

Dvi dwadasha yoga 2026: ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದ್ವಿ ದ್ವಾದಶ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಸೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
 

ದ್ವಿ ದ್ವಾದಶ ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು1/6

ದ್ವಿ ದ್ವಾದಶ ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ದ್ವಿ ದ್ವಾದಶ ಯೋಗಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:59 ಕ್ಕೆ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಪರಸ್ಪರ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದ್ವಿ ದ್ವಾದಶ ದ್ವಾದಶ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.  

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ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 4 ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಹ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಆಸೆಗಳು ಸಹ ಈಡೇರುತ್ತವೆ.  

ಮಿಥುನ3/6

ಮಿಥುನ

ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗವು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.  

ಮೇಷ:4/6

ಮೇಷ:

ಈ ಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇವೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದ್ಭುತ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗೌರವವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಪೈಪೋಟಿಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.  

ಮೀನ:5/6

ಮೀನ:

ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಲಾಭವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.   

ಸಿಂಹ:6/6

ಸಿಂಹ:

ಈ ಸಮಯ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗವಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

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