Dwidwadash Yoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಂಶ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಶುಕ್ರ ಹಾಗೂ ದೇವಾದಿದೇವತೆಗಳ ಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಯೋಗ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ವಿವಾಹದ ಅಂಶ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಶುಕ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 01ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ಅಪರೂಪದ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗವೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಬರೋಬ್ಬರಿ 84ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅಪರೂಪದ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಹೇಳಬಹುದು.
ಸ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಗುರು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಈ ವೇಳೆ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವಿದ್ದು, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಸುಯೋಗವೂ ಇದೆ.
ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಯಾಣವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಧನಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕನಸಿನ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸಮಯ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.