E-Praapti Portal: ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಸಿಲುಕಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಚಂದಾದಾರಿಗಾಗಿ 'ಇ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಪೋರ್ಟಲ್ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಇದು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಇ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಏನು? ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಆಧಾರ್-ಆಧಾರಿತ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಪ್ರವೇಶ ಪೋರ್ಟಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ದೃಢೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪೋರ್ಟಲ್, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಲುಕಿದ್ದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಇ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಯುಎಎನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪೋರ್ಟಲ್ ಸದಸ್ಯರ ಐಡಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಇದು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಐಡಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದೆ, ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಜನರು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಪ್ರಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಗ್ರಾಹಕರು, ತಾವಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಆಧಾರ್ ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವುದು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.