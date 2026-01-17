5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಡ್ಡಿ! ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋಕೆ ಇದುವೇ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ..

Post Office fixed deposit scheme: ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಹೇಗೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
Post Office Time Deposit scheme: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅನೇಕ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹಣವು ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸಮಯ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಅಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, 1 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷಗಳು, 3 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ, ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.1 ವರ್ಷದ ಟಿಡಿ - ಶೇಕಡಾ 6.9, 2-ವರ್ಷದ ಟಿಡಿ - 7.0 ಪ್ರತಿಶತ, 3 ವರ್ಷಗಳ ಟಿಡಿ - ಶೇಕಡಾ 7.1, 5 ವರ್ಷಗಳ ಟಿಡಿ - ಶೇಕಡಾ 7.5. ಈ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 5 ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಟಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 5,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊತ್ತ ರೂ. 7,24,975 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ರೂ. 2,24,975 ಅನ್ನು ಬಡ್ಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲದೆ ರೂ. 2.25 ಲಕ್ಷದ ಹತ್ತಿರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಬಡ್ಡಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲ.
ಈ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿಗಳ ಮೇಲೆ 7.5 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.