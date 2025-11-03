ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮೆನೆಯಲ್ಲಿಡುವುದಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಖರೀದಿಗಿಂತಲೂ ಡಬಲ್‌ ಲಾಭ !

Gold Monetization Schemes: ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು.
Gold Monetization Schemes: ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನವು ವಿಶೇಷ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲೇಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಿಯರ್ ಜಾರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಯಾವುದೇ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಆಸ್ತಿಯಂತೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಚಿನ್ನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಳೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಲಾಭವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2.25 ರಿಂದ 2.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಭದ್ರತೆಯೂ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, 1 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯದ 85 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ನೀವು ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು GST ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ.
ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಶ್ರಮದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನೀವು ಖರೀದಿಸಿದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)