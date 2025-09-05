ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದರೆ, ಕೈ-ಕಾಲು ಆಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡಾ ಅರ್ಧ ಅಡುಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದರಂತೂ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯಿತು.
ಮಿಕ್ಸಿ ಇಲ್ಲದ ಮನೆ ಎಲ್ಲೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದರೆ, ಕೈ-ಕಾಲು ಆಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡಾ ಅರ್ಧ ಅಡುಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದರಂತೂ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯಿತು.
ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಒಳಗೆ ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅದರ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ನ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಜಾರ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ ಜಾರ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಸಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾದಾಗ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು, ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಶ್ ಸೋಪ್ ಲಿಕ್ವೆಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
ನಂತರ ಫೋರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಸುತ್ತಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಕೊಳೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜಾರ್ ಸುತ್ತಲೂ ಉಜ್ಜಬೇಕು.
ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆಯೂ ಕೊಳೆ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಬ್ರಷ್ ನಿಂದ ಕೊಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಉಜ್ಜಿ. ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಆಗ ಜಾರ್ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.